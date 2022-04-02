Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 22:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray, Karagümrük'ü 2 golle geçti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılı ekip müsabakayı 4. dakikada penaltıdan Gomis'in ve 12'de Babel'in attığı gollerle 2-0 kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakada 3 puana ulaşa taraf 2-0'lık skorla sarı kırmızılı takım oldu.
Galatsaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Gomis ve 12'de Babel kaydetti.
VavaCars Fatih Karagümrük müsabakanın 75. dakikasında Pesic ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından puanını 41'e yükselten Galatasaray, maç fazlası ve averajla 12. sırada yer aldı.
Galatasaray deplasmanından eli boş ayrılan Fatih Karagümrük ise 43 puanla haftayı 10. sırada bitirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.
Etiketler: Fatih Karagümrük Galatasaray Süper Lig
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