Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan eksiklerin durumuyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve Omar Elabdellaoui ile koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, milli takım kampında sakatlanan Mustafa Muhammed'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Muhammed'in tedavisine başlandı.
Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisi sürüyor.
Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesi Fransa'dan İstanbul'a dönen Sacha Boey, bireysel program dahilinde çalışıyor.
Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin de bireysel çalışıyor. Boey ile Omar Elabdellaoui'nin hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlaması planlanıyor.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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