Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsbakada kazanan 2-1'lik skorla Akdeniz ekibi oldu.

Nuri Şahin'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Luiz Adriano ve 70'te Haji Wright kaydetti.

Ev sahibi Altay'ın 74. dakikada Ahmed Rayan ile penaltıdan bulduğu gol puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından puanını 44'e yükselten Antalyaspor, maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti.

Seyircisi önünde ligde kalma yolunda kritik bir mağlubiyet alan Altay ise 29 puanda kaldı.