GZT Giresunpor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk devresini Sivasspor 39. dakikada Kayode ve 44'te Gradel'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakip yarı sahada baskı kuran Giresun temsilcisi, 73 ve 79. dakikalarda Umut Nayir ile bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve GZT Giresunspor, sahasında DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 41'e yükselten Sivas temsilcisi, maç fazlası ve averajla 10. sırada yer aldı.

2-0 geriye düştüğü musabakadan bir puanla ayrılan GZT Giresunspor ise 36 puanla 16. sırada konumlandı.