Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sivasspor üstünlüğünü koruyamadı
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Yiğido'nun ilk yarısını 2-0 önde kapattığı müsabaka, Giresun temsilcisinin yaptığı geri dönüş sonrası 2-2 eşitlikle sona erdi.
GZT Giresunpor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk devresini Sivasspor 39. dakikada Kayode ve 44'te Gradel'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakip yarı sahada baskı kuran Giresun temsilcisi, 73 ve 79. dakikalarda Umut Nayir ile bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve GZT Giresunspor, sahasında DG Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından puanını 41'e yükselten Sivas temsilcisi, maç fazlası ve averajla 10. sırada yer aldı.
2-0 geriye düştüğü musabakadan bir puanla ayrılan GZT Giresunspor ise 36 puanla 16. sırada konumlandı.
Etiketler: Sivasspor Giresunspor Süper Lig
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