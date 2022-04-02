Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda mücadelenin 16. dakikasında konuk Fenerbahçe öne geçti.

Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Konuk sar-lacivertli ekip, ikinci golün pasını veren İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı süper golle 54. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Maçın skorunu Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler ilan etti. 90+3'te Kayserispor kalecisini ceza sahası dışından avlayan genç oyuncu, skoru 4-0 yaptı. Bu gol, Arda'nın Süper Lig'deki 2. golü olarak kayıtlara geçti.

İrfan Can Kahveci ve Arda Güler yıldızlaştı

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 7 karşılaşmaya puanını da 56'ya çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi.

Mağlubiyet serie 5 müsabakaya yükselen Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı ve kan kaybı sürdü.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

Mücadeleye 1'er gol ve asitle İrfan Can Kahveci ve 90+3'te güzel bir gol atan genç oyuncu Arda Güler damga vurdu.