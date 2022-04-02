Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum.

Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.