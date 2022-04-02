Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Arıcan ve Çolak'a tebrik
[Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Azerbaycan ayağında yarışan İbrahim Çolak (solda) ve Ferhat Arıcan (sağda) gümüş madalya kazandı.]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum.
Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Milli Sporcular Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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