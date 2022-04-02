Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 yendi.

Milli güreşçi, böylece kariyerindeki 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Rıza, Karelin'in 12 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatarak, "Benim 11. şampiyonluğum oldu. Final olarak yetiştim ama şampiyonluk sayısında gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak" diye konuştu.

SMA hastası Eslem Fatma için güreşti

Rıza, Budapeşte'de SMA hastası Eslem Fatma için güreştiğini söyledi:

"Çok mutluyum, tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, 'Buranın ödülüyle, tedavi masraflarını karşılayacağım' demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı, sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum."