Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde başlayan organizasyon, kentte ilk tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

20-23 Mayıs'ta, Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübünde kızlar ve erkeklerde toplamda 150'yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada, 4 tenis kortunda ilk tur maçları başladı.

Turnuvaya Adıyaman'dan katılan 15 yaşındaki sporcu Ecem Yaren, 8 yaşında bu branşla tanıştığını belirterek, kategorisinde 25 şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"Organizasyon çok güzel, kortları çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyen Ecem, Şırnak'ta böyle güzel bir organizasyon düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ecem, hedefinin bu branşta daha da ilerlemek ve güzel başarılara imza atmak olduğunu aktardı.

Şırnaklı tenisçi Hakim Kızılcan ise kentte ilk olma özelliği bulunan turnuvanın güzel başladığını belirtti.

"Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz, çok gururluyuz. Büyükler kategorisinde inşallah başarıya ulaşırım. Engelli bir sporcu olarak bu spora devam ediyorum."