Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ı kabul etti.

Erdoğan'ın kabulünde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabulde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı Beşiktaş forması takdim etti.

"İnşallah önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları tekrar coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz" dedi.