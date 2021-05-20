Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlenen ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulun üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yapmak istediklerimizi başarabilmek için '2 dönem lazım' demiştik"

Başkan Koç, 2018'de ilk kez başkanlığa seçildiğini ve 3 senenin çabuk geçtiğini belirtti.

"12-13 Haziran'da inşallah olağan genel kurulu yapacağız. Yapmak istediklerimizi başarabilmek için '2 dönem lazım' demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem. Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi sorumlu hissettiğim için ikinci kez aday olmaya karar verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Planlarımız iki dönem olduğu için, yeniden başkan adayı olduğumu paylaşmak istiyorum. pic.twitter.com/KnnhKLvqDK — TRT Spor (@trtspor) May 20, 2021

"İkinci dönem çok daha farklı olacak"

"Bu büyük kulübe bir nebze de olsa katkıda bulunmak mutlulukların en büyüğü. Her zaman Fenerbahçe'nin menfaatlerini ön planda tutmaya ve geleceğini inşa etmeye çalıştık. Başarılı adımlar attık. Önümüzdeki dönemde bu başarıları kesintisiz sürdüreceğiz ve emeklerimizin karşılığını görmeye başlayacağız. Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Fenerbahçe için elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Benim burada sonsuza kadar kalma gibi bir gayem yok. İlk dönemde yaptığımız hataların çok daha bilincindeyiz. Fenerbahçe öyle dinamik bir yer ki deneyimler bazen yetersiz kalıyor. Fenerbahçe'de başkanlığın ilk dönemleri hep zorlu geçmiştir. Camiamız rahat olsun. Seçildiğimiz takdirde hatalarımızdan ders çıkardığımızı göreceksiniz. İkinci dönem çok daha farklı olacak."