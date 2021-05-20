Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor’un yöneticisi koronavirüse yenik düştü
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Covid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.
"Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz."
ŞENTÜRK ÇALIK'I KAYBETTİK!#AdanaDemirspor #ŞentürkÇalık pic.twitter.com/pwB7v7DUfZ— Adana Demirspor #ŞAMPİYON (@AdsKulubu) May 20, 2021
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