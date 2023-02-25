Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cristiano Ronaldo attı Al-Nassr kazandı
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al-Nassr, deplasmanda Damac'ı 3-0 mağlup etti.
Ligin 18. hafta mücadelesinde Al-Nassr, Prens Sultan bin Abdülaziz Stadı'nda Damac ile karşılaştı.
Konuk ekip, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Ronaldo, yeni takımındaki beşinci maçında sekiz gole ulaştı.
Etiketler: Suudi Arabistan Cristiano Ronaldo
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