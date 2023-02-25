Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Bediha Gün, finalde ABD'li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Organizasyona çeyrek finalden başlayan ay-yıldızlı sporcu, Hint rakibi Sushma Shokeen'i hükmen mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Kazakistan'dan Marina Sedneva'yı 4-0 yenen Bediha Gün, finalde ABD'li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalya aldı.