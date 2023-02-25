Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal deplasmanda tek golle kazandı
İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, deplasmanda Leicester City'yi 1-0 mağlup etti.
King Power Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli'nin golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, kalan bölümde skoru koruyarak haftayı üç puanla kapadı.
Lider Arsenal bu galibiyetle puanını 57'ye çıkarırken, Leicester City 24 puanda kaldı.
Etiketler: Premier Lig
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