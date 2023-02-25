Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini Flöre Dünya Kupası'nda 8'inci oldu
[Fotograf: AA]
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Büyükler Flöre Dünya Kupası'nda 8'inci oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda dün ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalan olimpik milli eskrimci İrem Karamete Baldini, bugünkü karşılaşmalar sonucu çeyrek finalde veda ettiği kupayı 8'inci sırada tamamladı.
Kahire'de bugün tablo-64'te Avusturyalı Olivia Wohlgemuth'u 15-13, tablo-32'de Çinli Yuting Wang'ı 15-8 ve tablo-16'da Çinli Yuanting Cai'yi 15-12 yenerek çeyrek finale kalan ay-yıldızlı sporcu, bu turda İtalyan rakibi Martina Favaretto'ya 15-4 mağlup olarak 8'inci sırada kaldı.
Etiketler: Eskrim
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