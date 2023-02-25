Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda dün ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalan olimpik milli eskrimci İrem Karamete Baldini, bugünkü karşılaşmalar sonucu çeyrek finalde veda ettiği kupayı 8'inci sırada tamamladı.

Kahire'de bugün tablo-64'te Avusturyalı Olivia Wohlgemuth'u 15-13, tablo-32'de Çinli Yuting Wang'ı 15-8 ve tablo-16'da Çinli Yuanting Cai'yi 15-12 yenerek çeyrek finale kalan ay-yıldızlı sporcu, bu turda İtalyan rakibi Martina Favaretto'ya 15-4 mağlup olarak 8'inci sırada kaldı.