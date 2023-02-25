Fenerbahçe ile Konyaspor Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada penaltıdan olmak üzere 45+6. dakikada Valencia, 61. dakikada King ile 78. dakikada Szalai filelerle buluşturdu.

Konyaspor'da Diouf 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Zirve yarışında hata yapmayan Fenerbahçe, ligde 15. galibiyetini elde ederek 48 puana yükseldi.

Ligde galibiyet hasreti 8 maça çıkan Arabam.com Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

İlhan Palut ile yollarını ayıran arabam.com Konyaspor, 23 Ocak'ta oynanan Ankaragücü karşılaşması öncesi teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmıştı. Sırp çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 4 maçta henüz puanla tanışamadı.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Jesus kulübede yok

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamadı.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamadı. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 13. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu. 1-0.

KIRMIZI KART - 22. dakikada Willian Arao ile kafa topuna yükselen Mame Diouf, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL - 45+6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 61. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rossi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında Valencia, kafayla topu ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda Joshua King, meşin yuvarlağa son müdahale eden isim oldu ve kaleciyi kontrpiyede bırakarak topu filelere gönderdi. 3-0

67. dakikada sağ kanatta bulunan Ferdi Kadıoğlu pasını Miha Zajc’a aktardı. Zajc’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada orta sahada topu alan Arda Güler rakiplerini çalımlayıp ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.

GOL - 78. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Crespo, soldan savunmanın arkasına hareketlenen Szalai'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erhan Erentürk'ün üzerinden filelere gitti. 4-0

Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Szalai, Arao (Dk. 57 Crespo), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Emre Mor), Lincoln, Zajc (Dk. 68 Oosterwolde), Rossi (Dk. 80 Serdar Dursun), Valencia, King (Dk. 68 Arda Güler).

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 68 Uğurcan Yazğılı), Bouchalakis, Oğulcan Ülgün, Michalak (Dk. 41 Mehmet Ali Büyüksayar), Diouf.

Goller: Dk. 13 (penaltıdan) ve 45+6 Valencia, Dk. 61 King, Dk. 78 Szalai (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 22 Diouf (ikinci sarıdan) (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Calvo, Dk. 16 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 8 Arao (Fenerbahçe)