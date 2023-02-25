Kayserispor Giresun'da kazandı
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 2-1 yendi.
Giresunspor ile Kayserispor, Çotanak Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Mane ile 40. dakikada Thiam ağlarla buluşturdu.
Giresunspor'un tek golünü ise 58. dakikada Bajc kaydetti.
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Yukatel Kayserispor 35 puana yükseldi. Süper Lig'deki galibiyet hasretini 7 maça çıkartan Bitexen Giresunspor ise 21 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Yukatel Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Karşılaşma öncesi Giresunspor altyapısında yetişen, sezon başı Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan ve depremde hayatını kaybeden Saruhan Bolat'ın adı, sahaya çıkacak ilk 11'de anons edildi. Bolat'ın videosu skorboarddan gösterildi.
Öte yandan maç öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Seyirciler, maçtan önce iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırarak alkışladı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 6. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Cardoso'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Mane, yerden plase vuruşla topu kaleci Onurcan Piri'nin solundan filelere gönderdi. 0-1.
12. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı faul atışında, Savicevic'in yerden şutunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
17. dakikada Mane'nin sol kanattan savunmanın arkasına aşırdığı topa iyi hareketlenen Cardoso'nun ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, kaleci Onurcan Piri sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Giresunspor atağında Kayserispor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Sainz’in röveşatası üstten dışarı gitti.
GOL - 40. dakikada dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Thiam'ın kontrol edip yerden düzgün vurduğu top filelere gitti. 0-2.
44. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Serginho, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Serginho'nun vuruşunda Bilal Bayazıt, topu kornere çeldi.
45+3. dakikada Giresunspor’da Alper’in sol kanattan ceza alanına ortasında Perez'in kafa vuruşu defansa çarparak kornere gitti.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
49. dakikada Savicevic’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Perez’in vuruşu üstten dışarı gitti.
53. dakikada Serginho’nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Savicevic'nin kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.
GOL - 58. dakikada Savicevic’in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Serginho ceza yayı üzerindeki Bajic’i gördü. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-2
65. dakikada ceza sahasına giren Serginho'nun sol ayağıyla sert şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
67. dakikada Kayserispor ceza alanında yaşanan karambolde Serginho’nun şutu üst direkten geldi, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
70. dakikada Gökhan’ın sağdan ortasında Thiam bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ferhat topu kornere çeldi.
83. dakikada Mane’nin pasıyla Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.
Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz.
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 24 Ferhat Kaplan), Alper Uludağ, Arias (Dk. 66 Kuwas), Perez, Hayrullah Bilazer, Eguskiza (Dk. 79 Doğan Can Davas), Mejia, Savicevic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Campuzano (Dk. 46 Görkem Sağlam), Bajic, Serginho.
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazit, Hosseini, Arif Kocaman, Attamah (Dk. 69 Kolovetsios), Ali Karimi, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan (Dk. 69 Uzodimma), Campanharo (Dk. 77 Ackah), Cardoso (Dk. 77 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 84 Gavranovic), Thiam.
Goller: Dk. 6 Mane, Dk. 40 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 58 Bajc (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Karimi, Dk. 33 Thiam, Dk. 58 Hosseini, Dk. 58 Bilal Bayazıt, Dk. 65 Attamah, Dk. 87 Uzodimma (Yukatel Kayserispor), Dk. 33 Hayrullah Bilazer, Dk. 54 Arias, Dk. 55 Serginho (Bitexen Giresunspor)
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