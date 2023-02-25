Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Guduric, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Skorer basketbolcu, takımının 97-94 galip geldiği Partizan deplasmanında 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma üretti.