Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Fenerbahçe Bekolu Marko Guduric
[AA arşiv]
Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Marko Guduric, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Guduric, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Skorer basketbolcu, takımının 97-94 galip geldiği Partizan deplasmanında 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma üretti.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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