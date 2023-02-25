Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 426 delegeden 233'ünün katıldığı seçimli olağanüstü genel kurulda, Yamak ve Fatih Sandal başkanlığındaki listeler yarıştı.

Yamak, 233 üyeden 156'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Fatih Sandal'ın listesinin 76 oy aldığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür etti.

"Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda."