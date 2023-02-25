Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Bafetimbi Gomis'den "emeklilik" açıklaması
Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis, kendi hakkında çıkan emeklilik haberine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Galatasaray’da ikinci dönemini geçiren tecrübeli forvet Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağına dair haberlerin çıkması üzerine açıklama yaptı.
Instagram’dan paylaşım yapan Gomis, emeklilik haberli için “Doğru değil, yalan haber” dedi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Gomis, 10 gol atıp 3 asist yaptı. 37 yaşındaki Fransız golcünün Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Etiketler: Galatasaray
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