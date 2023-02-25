Galatasaray’da ikinci dönemini geçiren tecrübeli forvet Bafetimbi Gomis, futbolu bırakacağına dair haberlerin çıkması üzerine açıklama yaptı.

Instagram’dan paylaşım yapan Gomis, emeklilik haberli için “Doğru değil, yalan haber” dedi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Gomis, 10 gol atıp 3 asist yaptı. 37 yaşındaki Fransız golcünün Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.