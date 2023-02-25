Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lukas Podolski'den Galatasaray'ın konteyner kampanyasına destek
Bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele, birlikte ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Deprem Galatasaray
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