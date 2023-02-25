Gvardiol, 32 numaralı formasını imzalı şekilde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine ulaştırdı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve Leipzig'in yıldız oyuncusu Gvardiol, dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi." ifadelerini kullandı.