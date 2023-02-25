Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Josko Gvardiol imzalı formasını depremzedeler için bağışladı
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı ve Almanya temsilcisi Leipzig'in savunma oyuncusu Josko Gvardiol, imzalı formasını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.
Gvardiol, 32 numaralı formasını imzalı şekilde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine ulaştırdı.
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve Leipzig'in yıldız oyuncusu Gvardiol, dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi." ifadelerini kullandı.
Teşekkürler #Gvardiol…— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 25, 2023
Hırvatistan Milli Takımı ve RB Leipzig’in yıldız oyuncusu Joško Gvardiol…
Dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize gönderdi. pic.twitter.com/4AlyBx9oWW
Etiketler: Deprem Hırvatistan
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