Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı.

Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı.

Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar.