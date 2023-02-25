Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Rusya'dan Brezilyalı futbolculara onay
Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçişleri tamamlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı.
Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı.
Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar.
Etiketler: Rusya
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