Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 19:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İngiltere'de futbolda denetim tartışması
İngiltere'de futbol kulüpleri için yeni bir denetim sistemi gündemde. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, bağımsız bir denetleme kurulunun oluşturulmasının planlandığını açıkladı.
İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı futbol kulüplerinin denetimi için yeni bir adım atıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bağımsız bir denetim kurulunun oluşturulması planlandı
Kurul, kulüplerin finans yapısı ve taraftar hakları gibi birçok konuda görev yapacak. Kulüp sahipleri için de detaylı araştırma yapılması öngörülüyor.Lisans sü reçlerinde de denetim artırılacak.
Bu arada Premier Lig yönetimi bakanlığın planına tepki gösterdi. Futbol Taraftarları Birliği ise yeni denetim kurulunu olumlu karşılayacaklarını açıkladı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig
Son Haberler
- 20:14
- 20:15
- 20:07
- 20:21
- 19:54
Sıradaki Haber
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini Flöre Dünya Kupası'nda 8'inci oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz