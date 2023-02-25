İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı futbol kulüplerinin denetimi için yeni bir adım atıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bağımsız bir denetim kurulunun oluşturulması planlandı

Kurul, kulüplerin finans yapısı ve taraftar hakları gibi birçok konuda görev yapacak. Kulüp sahipleri için de detaylı araştırma yapılması öngörülüyor.Lisans sü reçlerinde de denetim artırılacak.

Bu arada Premier Lig yönetimi bakanlığın planına tepki gösterdi. Futbol Taraftarları Birliği ise yeni denetim kurulunu olumlu karşılayacaklarını açıkladı.