Mesut Özil'in Doğu Türkistan'a yönelik destek açıklamasının ardından Çin'in ambargosu devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de iki gün önce oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth - Arsenal maçını Çin'de yayınlayan televizyonun spikerinin Mesut Özil'in adını ilk 11'de saymadığı, maç içerisinde de hiç telaffuz etmediği ortaya çıktı.

Yıldız futbolcunun ismi daha önce de arama motorlarından silinmişti. 31 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesapları da engellendi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Çinli yetkililer, Özil'e sert tepki gösterirken, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili ve sivil toplum kuruluşundan futbolcuya destek açıklamaları geldi.

Kaynak: TRT Haber