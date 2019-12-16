İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil

cuma günü sosyal medya hesabından Uygur Türkleri'ne destek paylaşımı yaptı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Daha önce oynanan maçı yayınladı

Paylaşımdan rahatsız olan Çin hükümeti faturayı Özil'in takımı Arsenal'e kesti.

Çin Merkez televizyonu Arsenal'in, pazar günü karşılaştığı Manchester City maçını yayından kaldırdı.

Kanal, iptal ettiği Arsenal maçı yerine daha önce oynanan Tottenham-Wolverhampton maçını ekrana getirdi.

Arsenal: Biz siyasete karışmayız

Arsenal, ünlü futbolcuya Çin'den gelen tepkiler üzerine, paylaşımın Mesut Özil'in kişisel görüşleri olduğu belirtip "Biz siyasete karışmayız" açıklaması yapmıştı.

İngiliz Premier Lig'in Çinli şirketlerle milyonlarca doları tutan yayın anlaşmasının bu tartışmadan nasıl etkileneceği belirsizliğini koruyor.

Premier Lig, yurt dışında en büyük geliri elde ettiği Çin'deki yayın kuruluşlarına,

2019-2022 dönemi için 700 milyon dolar tutarında yayın hakları satışı gerçekleştirmişti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kampları ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: TRT Haber