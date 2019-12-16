Eyalet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Guadalajara kenti dışındaki bir çiftlikte bulunan toplu mezarda en az 50 kişinin cesedi olduğu ortaya çıktı.

Jalisco eyalet savcıları, 3 hafta önce bulunan toplu mezardaki 12'si erkek 1'i kadın 13 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Devlet adli bilimler enstitüsü, diğerlerinin cinsiyetini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: VOA