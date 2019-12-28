Çağlar Söyüncü en iyi genç yetenekler arasında gösterildi28 Aralık 2019 Cumartesi 15:31 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 15:49
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere'nin prestijli gazetelerinden Daily Mail'in oluşturduğu "Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri" listesinde 18. sırada yer aldı.
Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla harikalar yarattı ve değerini birden 4 kat artırdı.
Performansıyla göz dolduran ve Premier Lig'de bu sezonun en iyi stoperi olarak gösterilen Çağlar, İngiltere'nin prestijli gazetelerinden Daily Mail'in hazırladığı "Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri" listesinde de yer aldı.
50 kişilik listeye 18. sırada giren Çağlar hakkında, "Harry Maguire Leicester'dan ayrıldığında taraftarların onu özlemeyeceğini kim bilebilirdi? Çağlar Söyüncü, bu sezon ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı, üstüne ligin en iyi oyuncularından biri haline geldi. Martin Keown onu 'modern oyunun gerektirdiği özelliklere sahip bir savunmacı' olarak nitelendiriyor. Çevik, agresif, cesur ve hava toplarında iyi." denildi.
Çağlar Söyüncü'nün 18. olduğu listede, Marcus Rashford 20., Milan'ın genç kalecisi Donnaruma ise 19. sırada.
Listenin geri kalanı şu şekilde;
17- Martin Odegaard - Real Sociedad
16- Benjamin Pavard - Bayern Münih
15 - Gabriel Jesus - Manchester City
14 - Ansu Fati - Barcelona
13 - Rodrygo - Real Madrid
12 - James Madison - Leicester City
11 - Timo Werner
Daily Mail, ilk 10'un daha sonra açıklanacağını belirtti.
Kaynak: TRT SPOR