Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla harikalar yarattı ve değerini birden 4 kat artırdı.

Performansıyla göz dolduran ve Premier Lig'de bu sezonun en iyi stoperi olarak gösterilen Çağlar, İngiltere'nin prestijli gazetelerinden Daily Mail'in hazırladığı "Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri" listesinde de yer aldı.

50 kişilik listeye 18. sırada giren Çağlar hakkında, "Harry Maguire Leicester'dan ayrıldığında taraftarların onu özlemeyeceğini kim bilebilirdi? Çağlar Söyüncü, bu sezon ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı, üstüne ligin en iyi oyuncularından biri haline geldi. Martin Keown onu 'modern oyunun gerektirdiği özelliklere sahip bir savunmacı' olarak nitelendiriyor. Çevik, agresif, cesur ve hava toplarında iyi." denildi.

Çağlar Söyüncü'nün 18. olduğu listede, Marcus Rashford 20., Milan'ın genç kalecisi Donnaruma ise 19. sırada.

Listenin geri kalanı şu şekilde;

17- Martin Odegaard - Real Sociedad

16- Benjamin Pavard - Bayern Münih

15 - Gabriel Jesus - Manchester City

14 - Ansu Fati - Barcelona

13 - Rodrygo - Real Madrid

12 - James Madison - Leicester City

11 - Timo Werner

Daily Mail, ilk 10'un daha sonra açıklanacağını belirtti.

Kaynak: TRT SPOR