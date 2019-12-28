Karşılaşma öncesi WBC ağır sıklet kemerinin sahibi Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury iddialı açıklamalarda bulundu.

Yenilgisiz boksörler, sosyal medya hesaplarından birbirlerine meydan okudu.

22 Şubat'tan sonra cevapsız soru kalmayacak diyen Birleşik Amerikalı Wilder, "Bu sefer başladığım işi bitireceğim" dedi.

Berabere biten ilk maçın 9'uncu ve 12'inci raundlarında rakibini yıktığını hatırlatan Wilder, "Furry bu sefer o kadar kolay yerden kalkamayacak" diye ifade etti.

Kendini daha önce defalarca kanıtladığını aktaran Furry, "Bütün dünya Wilder'a neler yapacağımı izleyecek" dedi.

İki yenilgisiz boksör, 22 Şubatta Las Vegas'da gerçekleşecek olan bu karşılaşmanın gelirini, yarı yarıya paylaşacak.

Kaynak: TRTSPOR