Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'den güreş severlere kötü haber geldi.

Yaşar Doğu Güreş turnuvası ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul'da kamp yapan serbest güreşçi Akgül, milli takım kampında talihsiz bir kaza yaşadı.

Antrenman esnasında rakibi ile ikili mücadeleye giren 29 yaşındaki sporcu, sakatlık geçirdi.

Yapılan kontrollerin ardından Akgül'ün sol kol köprücük kemiğini tutan bağ dokusunda kopma yaşandığı öğrenildi.

Olimpiyat şampiyonu sporcu, bağ kopması sonucu oluşan rahatsızlığın ardından ameliyat edildi.

Taha Akgül'ün 2 ay minderden uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Milli sporcunun bu sakatlığının Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında mücadele etmesine ise bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

Kaynak: TRT SPOR