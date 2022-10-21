Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımladı.

"Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum."

Daum, tedavi sürecinin iyi gittiğini belirtti.

"Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim."

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.