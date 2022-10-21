Ordu'da yaşayan vücut geliştirme milli sporcusu Hüseyin Pişken, bir yandan katılacağı organizasyonlar için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da yetiştirdiği sporcuların başarısı için çalışıyor.

Fatsa ilçesinde yaşayan Pişken, 35 yıl önce kas yapmak ve biraz da kilo almak için başladığı bu branşta Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza attı.

Antrenörlük de yapan Pişken, Ordu'nun yanı sıra Samsun, Giresun, Trabzon gibi illerden gelenlere salonunda eğitim veriyor.

[Fotoğraf: AA]

50'ye yakın sporcu yetiştirdi

Bugüne kadar 50'ye yakın sporcu yetiştiren Pişken, üç öğrencisiyle Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca 21-25 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldı.

Pişken'in "Master klasik bodybuilding" kategorisinde birinci olduğu şampiyonada öğrencileri Onur Tunçer ile Sinan Baba kategorilerinde ikinci oldu. Hamican Kaser de ilk kez katıldığı bu organizasyonda yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Samsun'da yaşayan öğrencisi Sinan Baba ile İspanya'da 5-11 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılacak Pişken, Sinan ile en iyi dereceyi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Onur Tunçer de aralık ayında İran'da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Gençler Vücut Geliştirme Şampiyonası'na Pişken ile hazırlanıyor.

"Ben de öğrencim de şampiyon olursak bizi mutlu edecek"

Üç çocuk babası Hüseyin Pişken, spor yaşamında 35 kez podyum yaptığını, Türkiye şampiyonalarında çok sayıda dereceleri olduğunu söyledi.

Pişken, 6 defa milli takıma gittiğini, dünya ve Avrupa derecelerinin bulunduğunu belirterek, 50'ye yakın sporcu yetiştirdiğini ve aralarında Türkiye şampiyonu, dünya ikincisi ve Avrupa üçüncüsü olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

İspanya'da yapılacak şampiyonaya derece için gideceğini ifade eden Pişken, yetiştirdiği öğrencisi Sinan Baba ile şampiyonaya katılacak olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Pişken, formlarının çok iyi olduğuna işaret etti.

"Bu sene Samsun'daki öğrencimle derece yaptık, milli takıma seçildik. Hoca, öğrencisiyle beraber milli takıma gitmek çok ister. Biz bunu daha önce hayal edemiyorduk. Çünkü çok zor bir spor yapıyoruz. 24 saatlik yaşamımız, her şeyimiz bu spor üstüne kurulu. Çünkü sadece antrenman değil, yeme, içme, uyku, vitamin düzeni var."

[Fotoğraf: AA]

Pişken, Dünya şampiyonasına birkaç defa gittiğini anlattı.

"Ben mümkün olduğu kadar doğal hazırlanan bir sporcuyum. Vücudu olduğu gibi, olanı güçlendirmeye çalışıyorum. Rakiplerimiz daha gündem neyse onu çalışıyorlar. Daha dolular, daha imkanları var. Biz onlarla yarışıyoruz. Benim hedefim ilk üçe girmek her zaman. Hedef elbette birincilik ama bizim spor çok zor bir spor. Şartlar, imkanlar belli. Benim için önemli olan mücadele ve Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil etmek. Türk bayrağını temsil etmek önemli. Biz de bu mücadeleyi veriyoruz. Ben de öğrencim de şampiyon olursak bizi mutlu edecek."

Pişken, şu ana kadar 35 kez podyuma çıktığını aktardı.

"Yaşım 52. Hedefim 60 yaşına kadar podyuma çıkmak. Bu, benim sporcu kimliğim. Yani Ordu ve Karadeniz Bölgesi'nde benim gibi yarışan, sürekli istikrarlı bir sporcu olduğunu zannetmiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Hamican Kaser: Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu

27 yaşındaki Hamican Kaser ise bu branşa yaklaşık 6 sene önce başladığını ve sonrasında askeri personelken bazı sağlık problemleri yaşadığını dile getirdi.

Hamican Kaser, şeker, insülin direnci konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle mesleği bıraktığını belirtti.

"Sporuma daha çok özen göstermeye başladım ve 6 ayda Hüseyin hocamla güzel vücut yaptık. Güzel bir form tuttuk. Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Orada ilk 5'e girdik ilk tecrübemize rağmen. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya şampiyonası inşallah. Şeker, insülin direncimiz var ama yılmıyoruz. Sağlıklı yaşam için devam ediyoruz."