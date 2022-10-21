Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübünde oynarken geçtiğimiz ay Fransa Süper Ligi'nde Fos sur Mer takımına transfer olan Erdem, ilk maçını 10-12 Ekim tarihlerinde Marsilya'da yapıp müsabakaların ardından Erzincan'a döndü ve antrenmanlarını burada sürdürüyor.

Badmintonda iki Avrupa şampiyonluğu ve 2 kez de Avrupa ikinciliği bulunan Erdem, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak istiyor.

Milli badmintoncu Erdem, 9 yaşındayken izlediği bir müsabakadan heyecan duyarak bu spora başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de bir ilki daha başardım"

Kendisine çok yüksek hedefler koyarak başladığı sporda hayallerindeki gibi devam ettiğini ifade eden Erdem, küçük yaşlardan beri Avrupa, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları aldığını belirtti.

"15 ve 17 yaş Avrupa Şampiyonalarında şampiyon oldum. Bu Türkiye'nin ilk Avrupa şampiyonluğuydu bir ilki başarmıştım. 19 yaşta, 2018'de Avrupa üçüncüsü oldum, bu da benim için çok güzel bir başarıydı. Daha sonra, 2018'de Avrupa'nın en genç başarılı oyuncusuna aday gösterildim ve ikinci oldum. Bu da benim için çok onur vericiydi, çok mutluydum. Türkiye'de bir ilki daha başardım."

Fransa liginde oynamaya başladığını belirten Erdem, kendisi için sevindirici olduğunu, bunun da bir başarı olduğunu belirterek, hocasına ve ailesine desteklerden dolayı teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Erdem, milli takımdaki görevinin devam ettiğini ifade etti.

"Fransa liginde oynuyorum ama milli takıma Erzincan'da devam ediyorum. Antrenmanlarımı burada yapacağım. Erzincan'ı yine gururlandıracağım ama Fransa'da kulüpler adına oynayacağım. Milli takımımı da yine en iyi şekilde Türkiye olarak temsil edeceğim. Çok mutluyum, ilk maçımıza 2-0 galibiyetle başladım. İnşallah devamı gelir."

Erdem, hedeflerini paylaştı.

"Şu andaki hedefim olimpiyatlara gitmek ve şampiyonluk elde etmek. Bir ilki başarmak istiyorum. Ülkemi, şehrimi, hocalarımı, ailemi ve kendimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Antrenör Murat Sönmez: Madalyalar kazandıran bir sporcumuz

Badminton Milli Takımı Antrenörü Murat Sönmez ise sporcuları Erdem'in, Erzincan'da yetişen başarılı bir badmintoncu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Sönmez, Erdem'in başarılarını vurguladı.

"Erzincan'da yetiştirdiğimiz çocuğun, Avrupa'da isim yapması ve Fransa liginden teklif alıp oradaki Süper Lig'de oynaması bizim için çok gurur verici bir durum. Türkiye'nin ismini en iyi şekilde temsil eden madalyalar kazandıran bir sporcumuz."

Sönmez, sporcularının aldığı derecelerin yurt dışında bazı kulüplerin dikkatini çektiğini ifade etti.

"Gittiği kulüp de dünya ikincisi olan bir kulüp, çok iyi sporcuları barındırıyor. Fransa Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir ekip. Fransa'da ilk maçına gitti ve ilk oynadığı iki turnuvada da iki maçını da kazanarak Türkiye'yi Fransa'da çok iyi bir şekilde temsil etmiş oldu."