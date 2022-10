Kulüpten yapılan açıklamaya göre 42 yaşındaki İngiliz teknik adama takıma katkıları nedeniyle teşekkür edildi ve bir sonraki kulübünde başarı dilendi.

Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.