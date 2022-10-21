Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 42 yaşındaki İngiliz teknik adama takıma katkıları nedeniyle teşekkür edildi ve bir sonraki kulübünde başarı dilendi.
Ligin 12. haftasında Fulham'a deplasmanda 3-0 yenilen ve bu sezon küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Aston Villa, 11 maç sonunda 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
Gerrard, 2018-2021 yılları arasında çalıştırdığı Rangers ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022
Etiketler: Premier Lig
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