Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/8MMZCKMcz4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 21, 2022

Fenerbahçe'nin mesajında ise "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."denildi.

Eski teknik direktörümüz Christoph Daum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/8KgR4X5Ude — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 21, 2022

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı.