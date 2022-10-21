Milli sporcular Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nı 13 madalya ile tamamladı
Antalya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası sona erdi. Milli sporcular, organizasyonu 13 madalya ile tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 54 ülkeden bin 450 sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.
Bu yıl 24. kez yapılan şampiyonada madalya alan milli sporcular şunlar:
Sol kol:
Altın: Gökhan Seven (oturarak-75 kilo), Meryem Yıldırım Sevci (Oturarak + 65 kilo)
Gümüş: Murat Cırık (Ayakta 90 kilo)
Bronz: Emre Kökcan (Ayakta 70 kilo), Ümit Burunlular (Oturarak +75 kilo)
Sağ kol:
Altın: Gökhan Seven (Oturarak 75 kilo), Mustafa Dinleyici (Oturarak +75 kilo)
Gümüş: Meryem Yıldırım Sevci (Oturarak + 65 kilo), Kenan Eroğlu (Ayakta 70 kilo),
Bronz: Murat Cırık (ayakta 90 kilo), Candogan Gümüş (ayakta + 85 kilo), Arif Başar Durak (oturarak 80 kilo), Şehmuz Ertem (gençler ayakta 55 kilo)
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