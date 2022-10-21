Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 54 ülkeden bin 450 sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Bu yıl 24. kez yapılan şampiyonada madalya alan milli sporcular şunlar:

Sol kol:

Altın: Gökhan Seven (oturarak-75 kilo), Meryem Yıldırım Sevci (Oturarak + 65 kilo)

Gümüş: Murat Cırık (Ayakta 90 kilo)

Bronz: Emre Kökcan (Ayakta 70 kilo), Ümit Burunlular (Oturarak +75 kilo)

Sağ kol:

Altın: Gökhan Seven (Oturarak 75 kilo), Mustafa Dinleyici (Oturarak +75 kilo)

Gümüş: Meryem Yıldırım Sevci (Oturarak + 65 kilo), Kenan Eroğlu (Ayakta 70 kilo),

Bronz: Murat Cırık (ayakta 90 kilo), Candogan Gümüş (ayakta + 85 kilo), Arif Başar Durak (oturarak 80 kilo), Şehmuz Ertem (gençler ayakta 55 kilo)