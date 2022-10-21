Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kurada Spor Toto Süper Lig’den Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Giresunspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Kayserispor yer aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Ofspor oldu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kupaya 5. turda dahil olacak.

Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun önemli marka değerlerinden birinin de Ziraat Türkiye Kupası olduğunu belirtti.

"Bu kupaya çok değer veriyoruz. Turnuva, en alt ligden ve en üst ligden takımların birlikte mücadele etmesiyle son derece önemli bir misyon sağlıyor. Bu Türkiye'nin futbol bayramı. En heyecanlı, sürpriz sonuçların alınabildiği bir futbol karnavalı. Geçen hafta gördük bunu da. Her köşeden takımların, taraftarla birlikte fair play içinde mücadele ettiği bir turnuva."

Büyükekşi, federasyon olarak tüm paydaşlarla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın değerini daha ileriye taşımak istediklerini vurguladı.

"Ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenecek bu turnuva olması için elimizden gelen her desteği veriyoruz. Yayıncı kuruluş ve sponsor Ziraat Bankası'na da teşekkür ediyoruz."

Başkan Büyükekşi, tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istediğini sözlerine ekledi.

Alanyaspor - Sakaryaspor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Gaziantep Futbol Kulübü - Belediye Kütahyaspor

Giresunspor - Ankaraspor

MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

Göztepe - Bucaspor 1928

Samsunspor - Adanaspor

Antalspor - Penkdikspor

Ümraniyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ Futbol Kulübü

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Altınordu - Bodrumspor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor

Kasımpaşa - 1461 Trabzon Futbol Kulübü

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Erzurumspor Futbol Kulübü - Esenler Erokspor

Mehtap Mutluşan Ferah: Değişik bir kura oldu bizim için

Serik Belediyespor ile eşleyen Beşiktaş Kulübü adına konuşan genel sekreter Mehtap Mutluşan Ferah, "Değişik bir kura oldu bizim için. Hayırlı olsun. Sportmenliğin, birlik beraberliğin olduğu güzel bir sene olsun. Bütün takımlara başarılar diliyoruz." dedi.

Metin Öztürk: Kupayı çok önemsiyoruz

Kupanın 4. turunda Yeşilyurt DÇ Ofspor ile karşılaşacak Galatasaray Kulübünün ikinci başkanı Metin Öztürk de, keyifli bir ortamda kura çekimine katıldıklarını belirtti.

"Kupayı çok önemsiyoruz. Coğrafyamızın her ikliminden, her bölgesinden farklı takımlarla bir araya gelme şansı yakalıyoruz. Kastamonu'yu ağırladık, şölen içinde geçti. İnşallah Ofsporluları da ağırlayacağız. Sporcu sağlığı çok önemli. Sakatlık olmadan keyifli bir maç olmasını diliyorum."

Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hem lig hem de Türkiye kupasına talip olduklarını vurguladı.

"Yarın Ata'mızı ziyaret etmeye gideceğiz. Sonra cumhuriyet balosuyla günü sonlandıracağız. 100. yıla büyük önem veriyoruz. Logo hazırlanıyordu ve geçen hafta tamamlandı. Bunu da tüm taraftarlarımızla paylaştık."

Metin Öztürk, hakem hatalarının konuşulmadığı bir dönem dilediklerini, turnuvada centilmence ve keyifli maçlar olmasını umduğunu dile getirdi.

Semra Demirer: Futbola renk katmaya devam ediyoruz

Yukatel Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, güzel bir kura çektiklerini ve Sivas Belediyespor ile dostça eşleştiklerini kaydetti.

"Kupaların, birbirimizi kucaklayıcı özelliğini değerli buluyor ve seviniyorum. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Atatürk gençlerin önemli olduğunu söylemiştir. Biz futbolun bir sanat, bir resital olduğunu düşünüyoruz. Tüm camiada, takımların birbirlerine sarılmasını ve güzel maçlar olmasını diliyorum. Bu turnuva genç futbolcular için de fırsat eşitliği yaratacak. Kayserispor olarak Türkiye Kupası'nı müzemize götürme arzusundayız. Her zaman iddialıyız. Ve bu konuda da iyi adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Futbola renk katmaya devam ediyoruz, daha güzel günlere diyoruz."

Eşleşmede Esenler Erokspor'un rakibi olan Erzurumspor'un başkanı Ahmet Dal ise kazasız, belasız, sadece futbolun konuşulduğu bir turnuva dileğinde bulunarak, bu turnuvanın özellikle 2 ve 3. lig takımları için büyük fırsat olduğunu, marka değerinin daha da artması gerektiğini söyledi.

Antalya, Rize ve Malatya temsilcilerinin görüşleri

Fraport Tav Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çolak, turnuvanın centilmence geçmesini ve rakipleri Pendikspor'a başarı diledi.

Çaykur Rizespor'un yöneticisi Mustafa Çilingiroğlu ve Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Karabulut da bu tür turnuvaların devam etmesi gerektiğini ve federasyon desteğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.