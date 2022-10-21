Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Ofspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Kurada Spor Toto Süper Lig’den Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Giresunspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Kayserispor yer aldı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Beşiktaş, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt Ofspor oldu.
Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kupaya 5. turda dahil olacak.
Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun önemli marka değerlerinden birinin de Ziraat Türkiye Kupası olduğunu belirtti.
"Bu kupaya çok değer veriyoruz. Turnuva, en alt ligden ve en üst ligden takımların birlikte mücadele etmesiyle son derece önemli bir misyon sağlıyor. Bu Türkiye'nin futbol bayramı. En heyecanlı, sürpriz sonuçların alınabildiği bir futbol karnavalı. Geçen hafta gördük bunu da. Her köşeden takımların, taraftarla birlikte fair play içinde mücadele ettiği bir turnuva."
Büyükekşi, federasyon olarak tüm paydaşlarla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nın değerini daha ileriye taşımak istediklerini vurguladı.
"Ülkemizin yanı sıra dünyada da izlenecek bu turnuva olması için elimizden gelen her desteği veriyoruz. Yayıncı kuruluş ve sponsor Ziraat Bankası'na da teşekkür ediyoruz."
Başkan Büyükekşi, tüm futbolseverlerin fair play içinde tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini istediğini sözlerine ekledi.
Alanyaspor - Sakaryaspor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Gaziantep Futbol Kulübü - Belediye Kütahyaspor
Giresunspor - Ankaraspor
MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor
Göztepe - Bucaspor 1928
Samsunspor - Adanaspor
Antalspor - Penkdikspor
Ümraniyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ Futbol Kulübü
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Altınordu - Bodrumspor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Boluspor - Tarsus İdman Yurdu
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor
Kasımpaşa - 1461 Trabzon Futbol Kulübü
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Erzurumspor Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
Mehtap Mutluşan Ferah: Değişik bir kura oldu bizim için
Serik Belediyespor ile eşleyen Beşiktaş Kulübü adına konuşan genel sekreter Mehtap Mutluşan Ferah, "Değişik bir kura oldu bizim için. Hayırlı olsun. Sportmenliğin, birlik beraberliğin olduğu güzel bir sene olsun. Bütün takımlara başarılar diliyoruz." dedi.
Metin Öztürk: Kupayı çok önemsiyoruz
Kupanın 4. turunda Yeşilyurt DÇ Ofspor ile karşılaşacak Galatasaray Kulübünün ikinci başkanı Metin Öztürk de, keyifli bir ortamda kura çekimine katıldıklarını belirtti.
"Kupayı çok önemsiyoruz. Coğrafyamızın her ikliminden, her bölgesinden farklı takımlarla bir araya gelme şansı yakalıyoruz. Kastamonu'yu ağırladık, şölen içinde geçti. İnşallah Ofsporluları da ağırlayacağız. Sporcu sağlığı çok önemli. Sakatlık olmadan keyifli bir maç olmasını diliyorum."
Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hem lig hem de Türkiye kupasına talip olduklarını vurguladı.
"Yarın Ata'mızı ziyaret etmeye gideceğiz. Sonra cumhuriyet balosuyla günü sonlandıracağız. 100. yıla büyük önem veriyoruz. Logo hazırlanıyordu ve geçen hafta tamamlandı. Bunu da tüm taraftarlarımızla paylaştık."
Metin Öztürk, hakem hatalarının konuşulmadığı bir dönem dilediklerini, turnuvada centilmence ve keyifli maçlar olmasını umduğunu dile getirdi.
Semra Demirer: Futbola renk katmaya devam ediyoruz
Yukatel Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, güzel bir kura çektiklerini ve Sivas Belediyespor ile dostça eşleştiklerini kaydetti.
"Kupaların, birbirimizi kucaklayıcı özelliğini değerli buluyor ve seviniyorum. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Atatürk gençlerin önemli olduğunu söylemiştir. Biz futbolun bir sanat, bir resital olduğunu düşünüyoruz. Tüm camiada, takımların birbirlerine sarılmasını ve güzel maçlar olmasını diliyorum. Bu turnuva genç futbolcular için de fırsat eşitliği yaratacak. Kayserispor olarak Türkiye Kupası'nı müzemize götürme arzusundayız. Her zaman iddialıyız. Ve bu konuda da iyi adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Futbola renk katmaya devam ediyoruz, daha güzel günlere diyoruz."
Eşleşmede Esenler Erokspor'un rakibi olan Erzurumspor'un başkanı Ahmet Dal ise kazasız, belasız, sadece futbolun konuşulduğu bir turnuva dileğinde bulunarak, bu turnuvanın özellikle 2 ve 3. lig takımları için büyük fırsat olduğunu, marka değerinin daha da artması gerektiğini söyledi.
Antalya, Rize ve Malatya temsilcilerinin görüşleri
Fraport Tav Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çolak, turnuvanın centilmence geçmesini ve rakipleri Pendikspor'a başarı diledi.
Çaykur Rizespor'un yöneticisi Mustafa Çilingiroğlu ve Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Karabulut da bu tür turnuvaların devam etmesi gerektiğini ve federasyon desteğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.
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