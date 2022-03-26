Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, beyin sarsıntısı geçirdiği için Suudi Arabistan Grand Prix'inde yer alamayacak.

Formula 2'den yapılan açıklamada, Bölükbaşı'nın, beyin sarsıntısı geçirdiği ve yarışmaya uygun olmadığı için takım tarafından etkinlikten çekildiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık durumum iyi. Herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlarında yer alamayacağım açıklandı. Bir sonraki resmi test seanslarında Barselona'da takımla buluşup aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3. yarışı Imola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp Formula 2 Şampiyonası'na kaldığım yerden devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler."

Organizasyonda bugün TSİ 15.30'da sprint yarışı, yarın TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.