Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı için Konya'da
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü İtalya ile oynanacak özel karşılaşma için Konya'ya geldi.
A Milli Futbol Takımı, İtalya ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Maçın hazırlıkları, yarın Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde başlayacak.
Türkiye-İtalya karşılaşması, 29 Mart Salı günü 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Konya
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