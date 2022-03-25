Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nden transfer ettiği 19 yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncunun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtilerek, "Futbol takımlarımızın ikinci Güney Koreli üyesine akademimize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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