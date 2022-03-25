Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya doğumlu 24 yaşındaki futbolcunun milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a 'Hoş geldin' diyor ve ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz."

Salih Özcan, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Salih, alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nın formasını giymişti.

Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, U21'de ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi.

Salih Özcan: Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu

Salih Özcan, tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu ve ay-yıldızlı formaya layık olmaya çalışacağını belirtti.

"Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu. Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim."

[Fotoğraf: DHA]

"Stefan Kuntz'un kararımda büyük etkisi var"

Salih Özcan, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kararında etkili rol üstlendiğini kaydetti.

"Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi. Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum."

"Türkiye'ye katkı sağlamak ve büyük turnuvalara katılmak istiyorum"

24 yaşındaki oyuncu, kişisel olarak Köln'de üst seviyede futboluna devam etmek istediğini söyledi.

"Milli takımlar seviyesinde ise Türkiye'ye uzun yıllar katkı sağlamak ve büyük turnuvalara katılmak istiyorum. Türk Milli Takımı'nın maçları çok duygusal ve çekişmeli geçiyor, bunun bir parçası olmak ve katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum."

"Bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olacağım"

"Öncelikle bu süreçte bana destek olan aileme, Stefan Kuntz'a ve Hansi Flick'e ve FC Köln'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık kararımı verdim, bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olup hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde en üst seviyede mücadeleme devam edeceğimi bilmenizi istiyorum."