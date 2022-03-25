İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü gibi "kutsal" bir göreve kendisini layık gören taraftarlara teşekkür etti.

"Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum."