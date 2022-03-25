Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.
İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü gibi "kutsal" bir göreve kendisini layık gören taraftarlara teşekkür etti.
"Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum."
Etiketler: Beşiktaş
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