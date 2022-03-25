Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır."

Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Valérien Alexandre Ismaël ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.



https://t.co/EEJbiwW9zi pic.twitter.com/M4yWHkXJIE — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 25, 2022

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