Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valerien Ismael resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır."
Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Valérien Alexandre Ismaël ile anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 25, 2022
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