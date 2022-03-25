Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Türk temsilcisi TOFAŞ'ın rakibi, Lenovo Tenerife oldu.

İlk maçına deplasmanda çıkacak TOFAŞ, turu geçmesi halinde ise yarı finalde Hapoel U-NET Holon ile SIG Strasbourg arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final maçları, 5 Nisan'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar, 6-8 Mayıs'ta Bilbao'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Kupada eşleşmeler şu şekilde:

BAXI Manresa (İspanya) - Unicaja Malaga (İspanya)

Lenovo Tenerife (İspanya) - TOFAŞ (Türkiye)

Hapoel U-NET Holon (İsrail) - SIG Strasbourg (Fransa)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)