Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Ferhat Akbaş, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda açıklamada bulundu.

"Sezon başında söylemiştik. Eczacıbaşı Spor Kulübü sahaya çıktığında ortada bir kupa varsa her zaman o kupayı kazanmak için oynar. Karşısında hangi rakip olursa olsun kazanmak için oynar. Önümüzde iki kupa hedefi daha var. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."

Akbaş, Avrupa'nın bir numaralı kupasına da talip olduklarını belirtti.

"Eczacıbaşı, geçen sezonki bir sonuç nedeniyle CEV Kupası oynuyor. Normalde buna çok alışık bir takım değiliz. CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sene oynasaydık hedefimiz yine şampiyonluk olacaktı. Umarım seneye Şampiyonlar Ligi kupasını da buraya getireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Ferhat Akbaş, CEV Kupası'nda çok sert ve iyi maçlar çıkardıklarını kaydetti.

"Finalde karşılaştığımız Stuttgart, çok önemli bir Alman ekolü. Çok başarıları var. İki gün önce Almanya Kupası da kazanmışlardı. Burada önemli nokta; rakibin yaptığı hamleler değil, bizim yaptığımız hamlelerdi. Yeni bir yapılanma sonrası çok ciddi bir başarımız var ve bu başarıların ilk adımını attık. Bunun bir Avrupa kupasıyla gelmesi bizim için daha iyi oldu. Önemli olan şimdi Türkiye ligi ve Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla ilerlemek. Stuttgart ile oynadığımız ilk maçı, kırılma noktası olarak sayabilirim. Burada 3-1 kazandık ama bizi ciddi anlamda zorladılar. O dönem fikstür açısından zorlandığımız bir süreçteydik. Her iki, bazen de üç günde bir maç yapıyorduk. O yüzden ilk Stuttgart maçı, en zor maçımızdı. Almanya'ya avantajlı bir skorla gitmek işimizi çok kolaylaştırdı."

Akbaş, lig etabını iyi geçirdiklerini ifade etti.

"Şu anda ligde ikinci sıradayız ama voleybolda her zaman play-off önemlidir. Bizim hedefimiz şampiyonluk olacak. Güçlü rakiplerimiz var. Biz yine karşı tarafa değil, kendimize odaklanarak en iyi sonucu almaya çalışacağız."

Simge Aköz: Umarım kalan iki kupayı da evimize getiririz

Milli voleybolcu Simge Aköz, sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini dile getirdi.

"Play-off'lardaki 4 takım da birbirine denk güçte. O gün ne yapacağı kestirilemeyen 4 takım mücadele edecek. Türkiye ligindeki takımların kalitesi nedeniyle play-off'lar her zaman çok çekişmeli geçer. Bizim de amacımız, önce yarı finalde güzel bir sonuç alıp adımızı finale yazdırmak. Ondan sonrasında da top yuvarlak. Eczacıbaşı'nın her sezon hedefi, katıldığı bütün turnuvalarda kupayı evine getirmek. Umarım kalan iki kupayı da evimize getiririz."

[Fotoğraf: AA]

Simge, Almanya takımlarıyla oynamanın her zaman zor olduğunu belirtti.

"Çok disiplinli, inatçı oyun kurgusuna ve iyi bir taraftar kitlesine sahipler. O yüzden kupayı Almanya'da kaldırmak hem çok stresli hem de çok konsantrasyon isteyen bir durumdu. Son maçı da domine ettiğimizi düşünüyorum. İlk iki seti büyük bir dirayetle çok iyi oynayarak kazandık. Tabii ki üçüncü sette artık iki seti almış olmanın ve şampiyonluğu elde etmenin vermiş olduğu bir rehavete kapılmadık değil. Çünkü stres de ortadan kalkmıştı. Dördüncü seti de aynı konsantrasyonla oynayıp 3-1 kazanarak kupayı eve getirmek çok mutluluk verici. Çok güçlü bir ekibiz. Oynamış olduğumuz ekipler de bir o kadar iyiydi. Finale kadar çok emin adımlarla geldik. Stuttgart bizi gerçekten zorlayabilecek bir ekipti ama üstesinden gelmeyi başardık. İlk maçı evimizde 3-1 kazanmak bize nefes aldırmış olsa da orada çok zor olacağını biliyorduk. Bizim için kırılma anı evimizde oynadığımız maçtı."

Eczacıbaşı'nın senelerce CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederek uluslararası platformlarda kendini kanıtladığını vurgulayan libero oyuncusu, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alıp başarılı olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Tijana Boskovic: Kupayı İstanbul'a getireceğimize inanmıştık

"Dürüst olmak gerekirse CEV Kupası'nı kazanmak kolay olmadı. Sırbistan, Slovenya, Romanya ve Rusya'dan çok iyi takımlara karşı mücadele ettik. Son olarak da Almanya'dan Stuttgart ile oynadık. Bizim için uzun ve zorlu bir yolculuk oldu. En iyi performansımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Kupayı İstanbul'a getireceğimize inanmıştık. 2018'de bu kupayı kazanmıştık. Bir kez daha kazanma şansı elde ettiğimiz için takımım adına mutluyum."

[Fotoğraf: AA]

Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, kupada en zorlandıkları maçın final rövanşı olduğunu kaydetti.

"İlk maçı İstanbul'da taraftarlarımız önünde oynadık ve kazanmayı başardık. Rövanş için avantaj elde ettik. Şampiyonluk için Stuttgart'ta alacağımız iki set yetecekti. Yine de zor olacağını biliyorduk. Çünkü Stuttgart, taraftarı önünde etkili bir takım. Sergilediğimiz performansla gurur duyuyorum. Tamamen odaklanmıştık. Sahada iyi bir enerji ve performans ortaya koyduk. İki seti kazanıp şampiyonluğu garantiledik ve maçı da 3-1 kazanmayı başardık."

Boskovic, Eczacıbaşı'nın bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğuna inandığını aktardı.

"Daha zorlu turnuvalarda mücadele edecek güçteyiz. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alarak orada da gücümüzü göstermek istiyoruz. Şimdi Türkiye Kupası yarı finali ve Türkiye ligine odaklanacağız."

25 yaşındaki voleybolcu, lig ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı.

"Eczacıbaşı'nda 7. sezonumu geçiriyorum. Bence bu yıl, en zor lig sezonunu yaşıyoruz. Her maç birbirinden zor geçiyor. Ligde yarı finali muhtemelen Fenerbahçe Opet'e karşı oynayacağız. Çok güçlü bir takım. İlginç play-off maçları yaşanacak. Elimizden gelenin en iyisini sergilemeye çalışacağız. En iyi performansımızı sahaya yansıtabilirsek daha fazla kupalar kazanacağımıza inanıyorum."

Milli voleybolcu Beyza Arıcı: Şampiyonluğun arkasında çok fazla emek var

Milli voleybolcu Beyza Arıcı, tüm ekibi şampiyonluktan dolayı kutladı.

"Kupayı kaldırmak hiçbir zaman göründüğü kadar kolay olmuyor. Şampiyonluğun arkasında çok fazla emek ve yoğun mesai var. Her maça ayrı ayrı fazlasıyla çalıştık. Bu çalışma bize kupayı getirdi."

[Fotoğraf: AA]

Beyza, en zorlandıkları maçları final serisinde oynadıklarını belirtti.

"İkinci maçta Stuttgart'a gittiğimizde iki set almamız yeterliydi. Şampiyonluğu yaşadıktan sonra aslında oynadığımız üçüncü set bizim için zor geçti. Çünkü şampiyonluktan sonra devam etmek gerçekten zor oluyor. Buna rağmen 3-1 kazandık ve kupayı kaldırdık, o yüzden mutluyum."

Beyza Arıcı, lig ve kupa maçlarına odaklandıklarını ve gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini kaydetti.

"Amacımız ve en büyük isteğimiz kulübümüz adına önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer almak. O kupayı da kazanarak kendimizi göstermek istiyoruz. Ligimizde çok güçlü rakiplerimiz var. Biz de güçlüyüz. Şu an oynayacağımız iki kupamız var; Türkiye Kupası ve Türkiye ligi. İki alanda da şampiyonluk kazanmak istiyoruz."