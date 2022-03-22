Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Finali'nde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Allianz MTV Stuttgart karşısında setlerde 2-0 öne geçti ve şampiyonluğa ulaştı
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