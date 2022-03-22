Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK sevkleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın da Kasımpaşa maçındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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