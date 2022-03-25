Barcelona, yeni sezon planlamasına başladı. El Clasico'da Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yenen Katalanlar, hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Barcelona, gözüne Kylian Mbappe'yi kestirdi.

Paris Saint Germain ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Mbappe'nin, gelecek sezon için vereceği karar belirsizliğini koruyor.

L'Equipe'in haberinde, adı sıklıkla Real Madrid ile anılan Fransız yıldız için Barcelona'nın da hamle yapması, şaşırtıcı olarak nitelendirildi.

Katalan ekibinin yıllık 50 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı Mbappe ile Xavi'nin de bir görüşme yapması bekleniyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez 2003 yazında da David Beckham transferinde karşı karşıya gelmiş, kazanan başkent temsilcisi olmuştu.

Bu sezon Paris Sanit Germain'in en etkili oyuncusu olan Mbappe, 37 karşılaşmada 26 gol ve 14 asistle oynadı.