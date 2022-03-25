Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
F1 pilotu Sebastian Vettel'e koronavirüs engeli
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, koronavirüs nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta COVID-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilot 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracak.
Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.
Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.
Etiketler: Formula 1 Koronavirüs
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