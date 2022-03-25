Takımdan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta COVID-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilot 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracak.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.