Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yan yana bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Mesut Özil, "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadesini kullandı.
Aslolan Fenerbahçe’dir #M1Ö pic.twitter.com/mAHgPLXGif— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 25, 2022
Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil
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